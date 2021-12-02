Непомнящий вспомнил, как он тренировал Дзюбу, когда тот играл за «Томь»

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий вспомнил о том, как он тренировал Дзюбу, когда был главным тренером «Томи», в частности о том, как он делал выбор между ним и Сергеем Корниленко.

«Мне повезло с ним и ему, что он оказался в Томске, не со мной. Ситуацией мы оба воспользовались сполна. Артем — хороший парень, но хам. От этого никуда не деться.

Я оказался перед серьезным выбором. У меня был Сергей Корниленко и Артем Дзюба. Вроде одноплановые игроки, а они разноплановые. Сначала я ставил то одного, то другого, но искал не там.

Как человек, он в команде очень важная фигура. Да, он почти конфликтный человек, но конфликтует только с теми, у кого не хватает чувства юмора. Накал вокруг него всегда есть, но это не всегда плохо», — сказал Непомнящий на youtube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Напомним, Дзюба выступал за томскую команду на правах аренды в 2009 и 2010 годах. В общей сложности он провел за этот клуб 35 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть передач.