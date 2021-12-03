Автогол соперника помог «Тоттенхэму» победить «Брентфорд»

В матче 14-го тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Брентфорд».

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 13-й минуте матча испанский нападающий гостей Серхио Каньос отправил мяч в свои ворота. Окончательный результат за 25 минут до конца основного времени установил корейский полузащитник хозяев Хын-Мин Сон.

Лондонцы набрали 22 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Брентфорд» с 16 очками остался на 11-й позиции.

АПЛ

14-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) - «Брентфорд» - 2:0 (1:0)

Голы: Каньос, 13 (автогол); Сон, 65