«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче с восемью голами, тремя удалениями, помощью ВАР и дракой

В матче 15-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» дома сыграл вничью с «Удинезе» со счетом 4:4.

Уже к перерыву гости выигрывали 3:1 благодаря дублю Беты и мячу Науэля Молины. Хозяева смогли ответить лишь голом Чиро Иммобиле. Однако во втором тайме сначала Педро, а затем Сергей Милинкович-Савич и Франческо Ачерби вырвали для «бьянкоселесты» победу.

Стоит отметить, что, отыгравшись, «Лацио» тут же остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Патрик. Однако спустя 11 минут судья уравнял составы, убрав с поля автора третьего гола гостей Молину.

Четвертый мяч, забитый Ачерби, долго просматривал ВАР на предмет офсайда. В итоге арбитры гол засчитали. Окончательный результат на седьмой добавленной минуте установил Толгай Арслан. Сразу после того, как гости отыгрались, на поле вспыхнула драка, в результате которой еще одну красную карточку в составе гостей получил Соуза Уолес.

Таким образом, римляне набрали 22 очка и сохранили за собой девятое место. «Удинезе» с 15 очками остался 16-м.

Серия А

15-й тур

«Лацио» (Рим) - «Удинезе» - 4:4 (1:3)

Голы: Иммобиле, 34; Педро, 51; Милинкович-Савич, 56; Ачерби, 79 - Бето, 17; 32; Молина, 44; Арслан, 90.

Удаления: Патрик, 58 - Молина, 69; Уолес, 90.