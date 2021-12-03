Дубль Роналду помог «Манчестер Юнайтед» одержать победу над «Арсеналом» в первом матче Рангника

В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, забив победный мяч с пенальти. Еще один гол на счету Бруну Фернандеша. Гости ответили точными выстрелами Эмиля Смита-Роу и Мартина Эдегора.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед», проводивший свой первый матч под руководством Ральфа Рангника, набрал 21 очко и догнал идущий седьмым «Вулверхэмптон». «Канониры» с 23 очками остались пятыми.

АПЛ

14-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» (Лондон) - 3:2 (1:1)

Голы: Фернандеш, 44; Роналду, 52; 70 (с пенальти) - Смит-Роу, 13; Эдегор, 54.