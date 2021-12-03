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Болельщики «Динамо» поддержат акцию фанатов ЦСКА и покинут трибуну во время матча РПЛ

В 17-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Уфой».
03 декабря 2021 10:41
автор: Александр Бойченко

Фанаты московского «Динамо» поддержат болельщиков ЦСКА в акции и покинут сектор активной поддержки во время матча 17-го тура с «Уфой».

«Динамовцы! Событие последнего тура в матче ЦСКА – «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.

Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и в знак солидарности с армейским движением считаем необходимым так же покинуть трибуну D после первого тайма матча с «Уфой». Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас!», - говорится в сообщении объединения болельщиков «Динамо» «Династия».

апомним, после домашнего матча ЦСКА с «Зенитом» более четырехсот невинных фанатов армейцев были арестованы полицией. Это произошло из-за пиротехнического шоу красно-синих на матче с петербуржским клубом. В результате большинство болельщиков клубов РПЛ поддержат эту акцию протеста в предстоящем 17-м туре РПЛ.

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