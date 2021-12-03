Арустамян заявил, что Миранчук не собирается возвращаться в Россию

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о будущем полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей полон желания играть в Италии. Миранчук не рассматривал опции возвращения в Россию.

В самой Италии Леше комфортно. Он освоился, уверенно ощущает себя и на тренировках, и в быту. Пусть пока минимально, но итальянский он освоил», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, в текущем сезоне россиянин всего восемь раз появлялся на поле, сумев сделать одну результативную передачу.

Игрок перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в октябре 2020 года за 14,5 миллионов евро.