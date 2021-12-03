«Барселона» согласовала контракт с Ферраном Торресом до 2026 года

Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с испанцем Ферраном Торресом. Сообщается, что соглашение будет подписано до 2026 года.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

По словам источника, сине-гранатовые хотят получить 21-летнего испанца в январе. Сам Торрес также не против смены клуба и работы под руководством Хави. «Барселона» в настоящее время ведет переговоры с «Манчестер Сити» о сумме трансфера.

В нынешнем сезоне АПЛ хавбек принял участие в четырех матчах, в которых забил два гола и отдал две передачи. Действующая трансферная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.