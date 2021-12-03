Дмитрий Ананко: «Спартак» сейчас занимает то место, которого он достоин

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился своими мыслями о ситуации в клубе.

«После поражения от «Зенита» я не спал полночи. Рассчитывал, что в матче против «Ростова» игроки поменяют мнение о себе. Но сделали ли они это? К сожалению, нет. Стоит признать, что «Спартак» сейчас - средняя команда. Клуб занимает место, которого достоин.

Главная причина - в системности управления и ментальности - как в офисе, так и в команде. Там за один день ничего не поправишь. Когда хорошие футболисты попадают в ауру «Спартака» - они там очень быстро меняются не в лучшую сторону», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, после 16 туров москвичи занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, команда продолжает борьбу в групповом этапе Лиги Европы, где для выхода в плей-офф ей необходимо в последней встрече побеждать на выезде польскую «Легию».