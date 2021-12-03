«Зенит» не планирует расставаться с Семаком в ближайшее время

«Зенит» не планирует расставаться с главным тренером команды Сергеем Семаком, с которым команда выиграла три чемпионства подряд.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«В Санкт-Петербурге доверяют тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов».

Контракт Семака заключен по схеме «2+1». В конце этого сезоне стороны вправе продлить соглашение на один год.

В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают первое место в РПЛ, имея в активе 36 очков. Ближайший преследователь - «Динамо», отстает на четыре балла. В следующем туре подопечные Семака примут «Ростов».