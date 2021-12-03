Боярский высказал свое отношение к Дзюбе в «Зените»

Народный артист РСФСР и поклонник «Зенита» Михаил Боярский считает, что Артем Дзюба еще способен принести пользу команде.

Какое у меня отношение к Дзюбе? Замечательное. Думаю, он еще может принести достаточно много пользы «Зениту», карьеру ему завершать еще не стоит. Нет такого артиста, спортсмена, летчика или космонавта, который не успел уйти из жизни, а если он успел слетать в космос, но ушел рано — народный рейтинг никогда не упадет. Все равно мы все окажемся на небесах. Дзюба еще пригодится «Зениту»,— сказал Боярский «РБ-Спорт».

В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают первое место в РПЛ, имея в активе 36 очков. Ближайший преследователь - «Динамо», отстает на четыре балла. В следующем туре подопечные Семака примут «Ростов».