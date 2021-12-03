Ксения Коваленко - о возвращении Глушакова в «Спартак»: Он сейчас один из лучших опорников в стране

Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова считает, что хавбек еще способен вернуться в состав красно-белых, чтобы показать свой уровень.

— Почему бы и нет? У нас сейчас модно говорить про спринты, ускорения, высокую интенсивность — по этим показателям он один из лучших опорных полузащитников лиги. Плюс за достаточно короткий промежуток сезона Денис уже забил семь мячей. Хотя он играет на позиции, где многие наши опорники не забивают столько за всю карьеру. Я утрирую, конечно... Но мне правда кажется, что он бы сейчас усилил «Спартак», - приводит слова Коваленко «СЭ».

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ Глушаков провел 13 матчей за подмосковную команду и забил семь мячей. Хавбек получал приглашение в сборную России на октябрьские матчи, однако из-за травмы он не мог вернуться в расположение национальной команды.