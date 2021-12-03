Халк и Диего Коста привели «Атлетико Минейро» к первому за 50 лет чемпионскому титулу в Бразилии

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» впервые за последние 50 лет смог стать чемпионом страны.

В пятницу ночью по московскому времени команда одержала волевую победу над «Баией» и, набрав 81 очко, досрочно гарантировала себе титул. По ходу встречи «Атлетико» уступал 0:2, но смог переломить итог матча.

В последний раз клуб становился чемпионом Бразилии в 1971 году.

В составе бразильцев выступают экс-нападающий питерского «Зенита» Халк, бывший форвард «Челси» и мадридского «Атлетико» Диего Коста, а также двукратный обладатель Кубка Америки чилиец Эдуардо Варгас.