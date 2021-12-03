Шварц - о возможности трансфера Агаларова: Нам важны командные действия в обороне

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможности приобретения полузащитника «Уфы» и лучшего бомбардира лиги Гамида Агаларова.

«Мы не говорим о будущем. Игрок принадлежит «Уфе». Этим все сказано. Мы не планируем бросать все силы на закрытие Агаларова. Для нас важны командные действия в обороне», - сказал Шварц «СЭ».

Отметим, что Агаларов выступает за «Уфу» и является лучшим бомбардиром РПЛ. В 16 матчах текущего сезона он забил 13 голов. В следующем туре уфимская команда сыграет с «Динамо».