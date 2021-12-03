В ЦСКА заявили, что понимают решение фанатов покинуть трибуны на ближайшем домашнем матче

Директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксенов отреагировал на готовящуюся акцию фанатов команды, которые покинут трибуны во время ближайшего домашнего мачта красно-синих против «Крыльев Советов».

«Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19 минуте 11 секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе», - приводит слова Аксенова Sport24.ru.

Напомним, такое решение было принято фанатами команды в ответ на действия правоохранительных органов после встречи с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. Тогда фанатский сектор хозяев около трех часов продержали на стадионе, после чего зрителей досмотрели и доставили в ближайшие отделения полиции.

Всего было задержано 408 болельщиков. Позже в Савеловский суд Москвы из МВД поступили 20 протоколов об административных правонарушениях. По всем судебный орган выписал штрафы от 15 до 20 тысяч рублей и запреты на посещение спортивных мероприятий сроком два года.