«Спартак» может нанять алжирца для развития молодых игроков

Московский «Спартак» близок к подписанию бывшего игрока сборной Алжира на должность менеджера по развитию молодых игроков.

Как сообщает «Чемпионат», клуб планирует взять на это место Антара Яхья, который, кроме игр в составе национальной команды, известен также по выступлениям за немецкие и французские коллективы.

Всего алжирец провел за сборную своей страны 52 матча, забив семь голов и завершив игровую карьеру в 2017 году.

Напомним, после 16 туров красно-белые с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда также продолжает выступление в Лиге Европы, где имеет хорошие шансы на выход в плей-офф.