Агент Кокорина: Мы сейчас вообще ничего не рассматриваем, Александр - игрок «Фиорентины»

Агент российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал о будущем своего клиента.

«Пока Александр игрок «Фиорентины». Зима наступит, будем смотреть. Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Кокорин - игрок «Фиорентины». Между прочим, последнее время он выходит и играет.

Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в «Фиорентине». Когда клуб что-то скажет - устраиваем, не устраиваем, — или кто-то захочет купить Кокорина, тогда будем садиться и разговаривать. Пока нет причин для разговора», - приводит слова Бердышева Sport24.ru.

Напомним, в последнем матче «Фиорентины» против «Сампдории» в рамках итальянской Серии А Кокорин вышел на замену на 90-й минуте и провел на поле одну минуту. Встреча завершилась победой «фиалок» со счетом 3:1.