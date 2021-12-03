Арсен Захарян: Я кайфую в «Динамо», но чем раньше уедешь в Европу, тем лучше

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился своими мыслями о том, когда молодым игрокам нужно уезжать в европейские клубы.

«У меня контракт с «Динамо». Я играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю - сконцентрирован на «Динамо». Если в общем - чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Захарян провел 15 матчей, в которых забил три мяча.

После 16 туров бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.