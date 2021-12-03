Боатенг: Что Левандовски должен был сделать, чтобы ему дали «ЗМ»? Забить гол с центра через себя?

Защитник французского «Лиона» Джером Боатенг прокомментировал результаты вручения премии «Золотой мяч» в 2021 году. По итогам голосования седьмой трофей в карьере получил аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Если брать во внимание титулы и статистику, то оценивать нужно по-другому. Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще ему нужно было сделать, забить с центра поля через себя?»

Защитник назвал статистику Левандовски невероятной в этом сезоне.

«Это точно не выбьет почву из-под ног Роберта, но для него это определенно большое разочарование. Но это мотивирует Левандовски», - резюмировал он.

Отметим, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски остался на второй позиции, однако имел больше результативных действий и командных титулов в 2021 году, чем Лионель Месси.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался в рейтинге на шестой позиции.