Кабелла может стать игроком «Бешикташа»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла может покинуть российский клуб в ближайшее трансферное окно.
Согласно информации Fotomac, 31-летнего француза хочет подписать «Бешикташ». Отмечается, что турецкий клуб рассматривает хавбека в качестве возможной замены Алексу Тейшейре – тренерский штаб «орлов» недоволен выступлениями бразильского хавбека в нынешнем сезоне и планирует продать футболиста.
Напомним, что Кабелла защищает цвета «Краснодара» с июля 2019 года. Сумма трансфера игрока из «Сент-Этьена» составила 12 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 62 матчах, забил 17 голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
источник: Fotomac