«Бавария» проведет домашний матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов при пустых трибунах

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что домашняя игра команды с «Барселоной» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится без болельщиков.

Согласно данным источника, данное решение было принято в связи с тем, что в Германии были приняты новые ограничения по коронавирусу. В данный момент наблюдается рост числа заболевших в стране от Covid-19.

Напомним, что матч «Бавария» – «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. После пяти сыгранных туров подопечные Юлиана Нагельсманна занимают первое место в турнирной таблице группы E, набрав 15 очков. Немецкий клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира с первой строчки. В свою очередь, «Барселона» идет второй с семью очками.