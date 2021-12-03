Шиманьски признан лучшим игроком «Динамо» по итогам ноября

Атакующий полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски стал лучшим игроком московской команды в ноябре, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отметим, что в прошедшем месяце 22-летний поляк принял участие в трех матчах, забил два гола и отдал два ассиста. Тем самым, футболист помог своему клубу одержать победы над «Краснодаром» (1:0), тульским «Арсеналом» (5:1) и «Рубином» (3:2).

Добавим, что «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка по итогам 16 туров. Подопечные Сандро Шварца отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

5 декабря бело-голубые на своем поле примут «Уфу».