ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Уфы» Журавлева

Центральный защитник «Уфы» Юрий Журавлев может пополнить состав ЦСКА.

Как сообщает Sport24, руководство армейцев рассматривает кандидатуру 25-летнего россиянина в качестве усиления оборонительной линии команды. Отмечается, что в данный момент московский клуб является фаворитом в борьбе за подписание футболиста.

Напомним, Журавлев выступает за «Уфу» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за уфимцев 15 матчей во всех турнирах, отдав два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.