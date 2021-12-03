«Зенит» – «Ростов»: Дзюба выйдет в стартовом составе петербургской команды

«Зенит» и «Ростов» опубликовали свои стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России.
Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 3 декабря, в Санкт-Петебурге. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром предстоящей встречи назначен Алексей Матюнин (Москва).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.
Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулев, Ловрен, Круговой, Сутормин, Кравцов, Барриос, Оздоев, Мостовой, Азмун, Кузнецов.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелехин, Байрамян, Глебов, Алмквист, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мухин, Тугарев, Щетинин, Фольмер, Сухомлинов, Турищев, Соу.
Добавим, что на данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков. Ростовчане располагаются на 11-й строчке с 17 очками.
Матч первого круга между «Зенитом» и «Ростовом» завершился победой петербуржцев со счетом 4:2.