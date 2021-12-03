Хачатурянц высказался по поводу акции фанатов клубов РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию по поводу акций болельщиков клубов лиги на матчах 17-го тура.

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «Крыльев Советов» заявили, что покинут трибуны во время домашних игр своих команд в знак поддержки акции болельщиков ЦСКА, направленной против действий правоохранительных органов по итогам встречи между армейцами и «Зенитом» (0:2) в прошедшем туре РПЛ.

– Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации, – цитирует Хачатурянца пресс-служба РПЛ.

Напомним, что после матча ЦСКА – «Зенит» сотрудники правоохранительных органов произвели массовые задержания фанатов армейцев. Причиной данных действий стало файер-шоу, которое было организовано болельщиками красно-синих в концовке прошедшей встречи. Отмечается, что были задержаны 408 фанатов.