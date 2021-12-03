Рамос пропустит матч с «Лансом» из-за мышечной усталости

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила о том, что центральный защитник команды Серхио Рамос не сыграет в гостевом матче 17-го тура чемпионата Франции против «Ланса», который состоится 4 декабря.

По информации источника, испанский футболист не поможет парижанам в ближайшей встрече по причине мышечной усталости. Отмечается, что игрок вернется в общую группу команды 5 декабря.

Напомним, что Рамос дебютировал за «ПСЖ» в игре 15-го тура с «Сент-Этьеном» (3:1), однако затем он пропустил встречу с «Ниццей» (0:0).

В данный момент подопечные Маурисио Почеттино занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 41 очко в 16 матчах.