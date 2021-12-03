«Зенит» сообщил, что Ракицкий признан лучшим игроком клуба в ноябре

Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий стал лучшим игроком команды по итогам ноября, сообщает пресс-служба петербуржцев.

Отметим, что в прошедшем месяце украинский футболист принял участие в пяти матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, забив один гол.

В данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 16 турах. В Лиги чемпионов петербургский клуб располагается на третьей строчке в квартете H, имея в своем активе четыре очка. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы.