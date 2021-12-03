«Зенит» – «Ростов»: Гости ведут в счете после первого тайма

Завершился первый тайм матча 17-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле принимает «Ростов».

Отметим, что ростовчане смогли отличиться двумя забитыми мячам в ворота петербургской команды – авторами голов стали Дмитрий Полоз, удачно реализовавший пенальти на 11-й минуте, а также Николай Комличенко (25). Подопечные Сергея Семака ответили забитым мячом Клаудиньо на 31-й минуте.

Таким образом, итоговый счет первой половины встречи – 2:1 в пользу «Ростова». В скором времени начнется второй тайм.