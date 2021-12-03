«Аталанта» включила Миранчука в заявку на матч с «Наполи»

Пресс-служба «Аталанты» огласила заявку команды на гостевой матч 16-го тура чемпионата Италии с «Наполи», который состоится 4 декабря.

Отметим, что в состав «бергамасков» попал российский полузащитник Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти встречах, отдав один результативный пас. При этом он провел на поле лишь 228 минут.

Напомним, что «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очков в 15 матчах. «Наполи» идет первым с 36 очками.