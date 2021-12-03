Кьер пропустит ближайшие шесть месяцев из-за травмы колена

Стали известны сроки восстановления центрального защитника «Милана» Симона Кьера, получившего травму колена в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (3:0).

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, 32-летний датчанин не поможет «россонери» в ближайшие шесть месяцев. Отмечается, что в ближайшее время футболисту перенесет операцию на колене. Вероятнее всего, игрок больше не сыграет за команду в сезоне-2021/22.

Добавим, что в текущем сезоне Кьер принял участие в 14 встречах «Милана» во всех турнирах. Подопечные Стефано Пиоли занимают второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков в 15 турах.