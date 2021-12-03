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Андрей Червиченко: Не засчитай Матюнин гол Комличенко, все бы кричали - «Зениту» помогают судьи

Экс-президент «Спартака» считает, что гол Комличенко был забит правильно.
03 декабря 2021 22:24
автор: Юрий Волохов

- Главный спорный момент матча – гол Комличенко. Кажется, еще на Венделе было нарушение, потом Комличенко жестко сыграл против Ракитского.

- Насчет Вендела не знаю, возможно, но Комличенко толкнул Ракитского плечом. В Англии такое не судят. Там было еще движение рукой, где-то можно было придраться…

«Зенит» стал заложником своего большого административного ресурса. Не засчитай этот гол Матюнин, все бы кричали, что «Зениту» помогают судьи. А так – «Зенит» ничего не потерял.

Считаю, что этот гол больше был, чем нет. Гол на усмотрение судьи, никто не сможет Матюнина обвинить, что он этот мяч неправильно засчитал. Тем более, ВАР тщательно посмотрел момент.

источник: «Советский спорт»
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