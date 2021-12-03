Семак отказался комментировать уровень судейства в матче «Зенит» – «Ростов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что он не собирается комментировать действия судейской бригады в домашнем матче 17-го тура чемпионата России против «Ростова».

Отметим, что главный арбитр прошедшей встречи Алексей Матюнин поставил по одному пенальти в ворота каждой из команд. На 11-й минуте гол с 11-метрового удара забил форвард ростовчан Дмитрий Полоз, а на 69-й свою попытку успешно реализовал полузащитник петербургской команды Клаудиньо.

– О чем говорил с Матюниным после игры? Я стараюсь не касаться темы судейства. Или хорошо или ничего. Лучше ничего, – сказал Семак после матча с ростовчанами.

Добавим, что «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 37 очков. 12 декабря сине-бело-голубые сыграют в гостях против московского «Динамо».