Селихов стал лучшим игроком «Спартака» в ноябре по версии фанатов клуба

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что болельщики команды признали голкипера Александра Селихова лучшим игроком красно-белых по итогам ноября.

Отметим, что 27-летний футболист набрал 66 процентов голосов в голосовании среди фанатов столичного клуба. Тем самым, вратарь смог опередить флангового полузащитника Виктора Мозеса (10%) и форварда Александра Соболева (9%), занявших второе и третье места соответственно.

Добавим, в прошедшем месяце Селихов отыграл пять матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустив шесть голов. В гостевой игре группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1) россиянин отразил 11-метровый удар во второй тайме и помог команде добиться ничейного результата.