Клаудиньо: «Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом» – чувствую разочарование и грусть

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо оценил ничейный результат своей команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).

Отметим, что в прошедшей встрече бразильский футболист стал автором дубля в ворота ростовчан, забив на 31-й и 69-й минутах.

– Чувствую разочарование и грусть, потому что мы перевернули игру, отыгрались с 0:2 и, я уверен, могли забить еще, но, к сожалению, все закончилось ничьей. Мы потеряли очки. Нужно было показывать свою игру, давить и добиваться победы. Жаль, что сегодня нам этого не удалось, но мы сделаем все, чтобы в следующей игре взять три очка, – приводит слова Клаудиньо клубная пресс-служба петербуржцев.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 16 матчах, отличившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Добавим, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Располагающееся на второй строчке «Динамо» уступает сине-бело-голубым пять очков.