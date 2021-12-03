Азмун может перейти в «Эвертон»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

Как сообщает портал 90min, в услугах 26-летнего иранца заинтересован «Эвертон», рассматривающий футболиста в качестве возможной замены нападающему Ришарлисону. Отмечается, что «ириски» готовы подписать игрока летом 2022 года в статусе свободного агента.

По информации источника, приобрести Азмуна также хотят «Арсенал», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Ранее стало известно, что футболист петербуржцев договорился с «Лионом» по поводу деталей четырехлетнего контракта.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 103 матча, забил 61 гол и отдал 23 ассиста. Действующее соглашение форварда с клубом истекает по окончании сезона-2021/22.