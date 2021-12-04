Луческу назвал справедливым вручение «Золотого мяча» Месси

Главного тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу считает правильным вручение «Золотого мяча» аргентискому нападающему Лионелю Месси, который выиграл этот трофей в седьмой раз за карьеру.

«Я думаю, что это правильный выбор, потому что Месси сыграл ключевую роль в победе в Кубке Америки - соревновании более сильном, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько там великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая, которые играют в крупных клубах Европы», - цитирует Луческу Playsport.ro.

Отметим, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски остался на второй позиции, однако имел больше результативных действий и командных титулов в 2021 году, чем Лионель Месси.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался в рейтинге на шестой позиции.