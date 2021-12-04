«Ньюкасл» получил предложение от «ПСЖ» по покупке Икарди

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может перейти в английский «Ньюкасл».

Об этом сообщает Foot Mercato.

Контракт 28-летнего Икарди с французским клубом рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в 35 миллионов евро. В этом сезоне футболист трижды забивал в 12 матчах чемпионата.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».

По информации СМИ, предыдущий владелец клуба миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро.