«Все в порядке, пока не приходит время Рождества». Клопп рассказал о графике «Ливерпуля» в декабре

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал безумием предстоящий календарь «мерсисайдцев» в декабре, где им предстоит провести девять игр.

«Мы привыкли к плотному графику. Посмотрим, что будет в середине и в конце декабря, но это постоянная тема для обсуждения. Это безумие. Это всегда было безумием, и так будет всегда. Все в порядке, пока не придет время Рождества. Это традиция, и я все понимаю, но в конце декабря наступают действительно тяжелые времена», - цитирует слова Клоппа BBC.

Напомним, в конце декабря в АПЛ стартует привычный Boxing Day, когда команды без перерыва играют несколько матчей ежедневно.