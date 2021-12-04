Хави: Победа над «Вильярреалом» для «Барселоны» словно выигранный трофей

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями после матча с «Вильярреалом», а также рассказал свои требования к новой команде.

«Это финал. Не смотрю в будущее, для нас очень важен каждый матч. Впереди важная неделя, но потом наступит следующая. Что бы ни случилось в Мюнхене. Это «Барса», и от нас требуют результатов каждый день.

«Барса» - самый сложный клуб в мире. Каталонцы очень требовательны, нам мало просто победить. Мы должны побеждать, играя хорошо. Мы считаем победу над «Вильярреалом» очень ценной и важной, это как выигранный трофей. Но с требованиями все в порядке. Для этого мы тренируемся», - передает слова Хави Mundo Deportivo.

Отметим, что под руководством Хави каталонцы успели провести всего три матча, два из которых в Примере они смогли выиграть (против «Эспаньола» 1:0 и «Вильярреала 3:1), а также сыграли вничью с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (0:0).