Луис Суарес: Месси сказал, что очень страдает, играя в холоде и под снегом

Нападающий «Атлетико Мадрид» Луис Суарес поделился разговором с Лионелем Месси, который с текущего сезона играет за «ПСЖ».

«Мы говорим о матчах, о наших семьях. Месси сказал мне, что он много страдает, играя в такой холод и снег. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это абсолютно точно», - цитирует Суареса Onze Mondial со ссылкой на TNT Sports.

В этом сезоне Месси провел восемь матчей за «Париж» в Лиге 1, отметившись лишь одним голом и тремя ассистами. Напомним, именно аргентинцу была присуждена премия «Золотой мяч» за 2021 год.