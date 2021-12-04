Обляков - о матче с «Крыльями Советов»: Необходима победа, и мы это прекрасно знаем

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что армейцам необходимо только побеждать в Самаре в рамках 17-го тура РПЛ. Хозяева не проигрывали у себя дома с лета.

«Ждем тяжелой игры. «Крылья» с лета не проигрывали в Самаре, они набрали хороший ход. Но мы и так потеряли уже очень много очков.

Выйдем биться, сейчас необходима победа, и мы это прекрасно понимаем», — приводит слова Облякова твиттер ЦСКА.

Перед очной встречей армейцы располагаются на шестом месте турнирной таблицы РПЛ с 24-я очками, в активе самарской команды такое же количество баллов, но они пребывают на 8-м месте.