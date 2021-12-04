Михаил Чесноков: Уверен, что неудача с «Арсеналом» связана с психологией

Нападающий «Локомотива» начала 80-х Михаил Чесноков поделился мнением о предстоящей игре «Локомотива» с «Уралом» в рамках 17-го тура РПЛ:

– По-прежнему у «Локо» есть травмированные и проблемы с составом. К тому же тренеры «Локомотива» продолжают трансформировать игру. Нужно провести работу над ошибками и исправить их зимой.

Безусловно, требуется усиление. Нужен, образно говоря, ствол ветки, центральная ось, фундамент. Ну и, конечно, стоит просто выкинуть из головы игру с «Арсеналом». Уверен, эта неудача связана больше с психологией. Чем быстрее забудут этот матч и сконцентрируются на предстоящей встрече с «Уралом» – тем лучше.