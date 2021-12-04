Фомин рассказал, как изменилась атмосфера в сборной России при Карпине

Полузащитник сборной России Даниил Фомин рассказал об основных изменениях в национальной команде после ухода Станислава Черчесова.

«При Черчесове обычно тренировки были утром, сейчас — вечером. Стало больше теории — почти как в «Динамо», до и после тренировки. С питанием строже теперь.

Валерий Георгиевич ближе к игрокам — много общается с командой. И спрашивает мнение ребят, что и как. Вот это общение, наверное, и сближает. Сейчас, например, было собрание сборной, хотя матчей в этом году больше нет. Но встретились, поговорили. Конечно, при таком общении люди ближе становятся», — цитирует Фомина «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России заняла второе место в турнирной таблице отборочной группы H. Команда отстала от финишировавшей первой Хорватии на одно очко и не смогла напрямую пробиться в финальную часть мирового первенства в Катаре.