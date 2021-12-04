Спиридонов - о матче «Зенита» с «Ростовом»: Не хочу о них говорить, у них всегда лучшие судьи

Волейболист Алексей Спиридонов отметил, что матчи «Зенита» всегда обслуживают лучшие судьи. В матче с «Ростовом» команда из Санкт-Петербурга спаслась благодаря пенальти, который реализовал Клаудиньо (2:2).

«Я вчера даже смотрел этот матч! Не хочу о них говорить. Они мне не симпатизируют. Что касается судейства, вы еще скажите, что «Зенит» плохо судят! Да у них всегда лучшие судьи. Не знаю, я не заметил ошибок в судействе», — сказал Спиридонов «СЭ».

На счету подопечных Сергея Семака 37 баллов и первое место в таблице РПЛ, в активе «Ростова» 11 место и 18 заработанных очков. Ближайший преследователь «Зенита» - «Динамо», у которых 32 очка и один матч в запасе.