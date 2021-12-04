Конте - о Льорисе: Мы попытаемся сделать все, чтобы он остался в клубе

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о возможности продлить контракт с голкипером «шпор» и сборной Франции Уго Льорисом.

«Я совсем недавно стал главным тренером клуба, всего месяц в команде. Предстоит решить множество вопросов. Льорис - капитан нашей команды, вратарь сборной Франции, речь идет о топ-голкипере. Я считаю его важным игроком для «Тоттенхэма», и у нас еще будет время поговорить о возможном продлении его контракта», - цитирует Конте Sky Sports.

В нынешнем сезоне Льорис сыграл в 13 играх АПЛ, пропустив 17 голов и отыграв пять матчей на «ноль». В общем сложности он провел за «Тоттенхэм» 387 матчей, в которых 131 раз защищал свои ворота в неприкосновенности.