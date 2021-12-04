«Крылья Советов» - ЦСКА: Глушенков и Зиньковский выйдут в старте хозяев

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Игра пройдет в Самаре и начнется в 14:00 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бийль, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Глушенков, Сарвели.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.

Перед очной встречей армейцы располагаются на шестом месте турнирной таблицы РПЛ с 24-я очками, в активе самарской команды такое же количество баллов, но они пребывают на 8-м месте.