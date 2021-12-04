Андрей Червиченко: А если б полтрибуны заполыхало? Не хотите в автозак – не нарушайте закон

– С одной стороны файеры на стадионах запрещены, с другой – долгое держание на холоде фанатов, а там были женщины и дети, потом автозаки, задержания…

– Не хотите попасть в автозак – не нарушайте закон. Первопричина в том, что пронесли и зажгли. Не будь первого, не было бы никаких задержаний. А если бы у кого-то куртка загорелась? Многие сейчас носят синтетическую одежду. Такая легко может загореться. А если б полтрибуны заполыхало?

Вот и подержали такие горячие головы в автозаках, чтоб немного охладились. Пострадали бы совершенно невиновные люди. А потом скажут, что виновата полиция – не уследила. Вот полиция и приняла меры, чтобы в следующий раз такого не повторилось.