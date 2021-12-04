Спортдиректор «Эвертона» – об интересе к Азмуну: У нас уже четыре нападающих, думаете, еще нужен?

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс прокомментировал слухи относительно возможного перехода иранского нападающего Сердара Азмуна в стан «ирисок».

«В Эвертоне уже есть четыре нападающих: Тосун, Рондон, Ришарлисон и Калверт-Льюин. Как вы думаете, интересен ли нам еще один?» – сказал Брандс Sport24.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 103 матча, забил 61 гол и отдал 23 ассиста. Действующее соглашение форварда с клубом истекает по окончании сезона-2021/22.