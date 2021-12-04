ЦСКА одержал минимальную победу в гостях над «Крыльями Советов»

4 декабря на стадионе «Космос Арена» в Самаре состоялся матч 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Победу в этой встрече одержали красно-синие со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Эмиль Бохинен на 75-й минуте, который отличился в игре спустя четыре минуты после выхода на замену. Ему ассистировал Чидера Эджуке.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на четвертую строчку в таблице, имея в активе 27 очков. В активе самарской команды осталось 24 балла и восьмое место.

Следующий матч подопечные Алексея Березуцкого проведут против тульского «Арсенала» на «ВЭБ Арене», а «Крылья Советов» примут «Рубин». Обе встречи пройдут 11 декабря.

РПЛ

17-й тур

«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА (Москва)

Голы: Бохинен 75

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Чернов, Бегич, Бейл, Ежов (Пиняев, 79), Иванисеня (Якуба, 78), Зиньковский (Липовой, 86), Пруцев, Сарвели (Цыпченко, 67), Глушенков (Сергеев, 67).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов (Дзагоев, 46), Зайнутдинов (Кучаев, 75), Мухин (Бохинен, 71), Заболотный, Эджуке.

Предупреждения:

Мухин (60), Чернов (83), Эджуке (88).