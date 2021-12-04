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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч против «Ахмата»

Встреча 17-го тура чемпионата России между московской и грозненской командами состоится 4 декабря в Москве
04 декабря 2021 16:01

Тренерский штаб красно-белых во главе с Руем Виторией определился с составом на матч российской премьер-лиги с «Ахматом».

«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Зобнин, Оганесян, Мельников, Шитов, Бакаев, Мелкадзе.

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Карапузов, Садулаев, Янку, Конате, Себаи.

Отметим, что перед этой встречей безвыигрышная серия «Спартака» в чемпионате России достигла шести матчей. В последних шести турах РПЛ красно-белые потерпели два поражения и четыре раза сыграли вничью. В последний раз московская команда побеждала 3 октября, обыграв в 10-м туре на выезде «Ахмат» со счетом 1:0.

На данный момент «Спартак», набрав 20 очков, занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», имея в активе 24 очка, располагается на седьмом месте.

Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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