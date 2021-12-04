«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Челси»

Футболисты «Челси» со счетом 2:3 проиграли «Вест Хэму» в гостевом матче чемпионата Англии.
В составе хозяев поля голами отметились Мануэль Лансини (40-я минута, пен.), Джаррод Боуэн (56) и Артур Масуаку (87). У гостей точными ударами отличились Тьяго Силва (28) и Мэйсон Маунт (44).
После этой игры «Вест Хэм» набрал 27 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Челси», потерпевший второе поражение в текущем сезоне, с 33 очками продолжает занимать первое место.
Чемпионат Англии
15-й тур
«Вест Хэм» - «Челси» - 3:2 (1:2)
Голы: Лансини, 40 (пен). Боуэн, 56. Масуаку, 87. – Силва, 28. Маунт, 44.
источник: «Советский спорт»