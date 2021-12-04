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«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Челси»

Встреча 15-го тура английской премьер-лиги прошла в субботу, 4 декабря, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.
04 декабря 2021 17:38

Футболисты «Челси» со счетом 2:3 проиграли «Вест Хэму» в гостевом матче чемпионата Англии.

В составе хозяев поля голами отметились Мануэль Лансини (40-я минута, пен.), Джаррод Боуэн (56) и Артур Масуаку (87). У гостей точными ударами отличились Тьяго Силва (28) и Мэйсон Маунт (44).

После этой игры «Вест Хэм» набрал 27 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Челси», потерпевший второе поражение в текущем сезоне, с 33 очками продолжает занимать первое место.

Чемпионат Англии
15-й тур

«Вест Хэм» - «Челси» - 3:2 (1:2)

Голы: Лансини, 40 (пен). Боуэн, 56. Масуаку, 87. – Силва, 28. Маунт, 44.

источник: «Советский спорт»
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